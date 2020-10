Salgono i contagi a Bitonto, il sindaco chiude la Villa comunale di sera. Restrizioni anche per il cimitero

Chiude la Villa comunale dopo le 21 a Bitonto. A darne notizia in una diretta social è il sindaco del comune barese, Michele Abbaticchio, che ha anche fornito gli ultimi dati relativi ai contagi in città: sono 39 i contagi a Bitonto, 7 a Mariotto e 5 a Palombaio. "Tra questi ci sono diversi bambini - spiega - tanti casi stanno maturando tra scuole, uffici e in ambito familiare. Qualcuno ha avuto i sintomi durante i matrimoni molto numerosi prima che il dpcm li vietasse".

Visto l'aumento dei casi, si è decisa la chiusura in orario serale della villa, visto che in quelle ore aumentano gli assembramenti e diventa più difficile per la polizia locale gestire la situazione. Il primo cittadino ha deciso anche delle restrizioni per il 2 novembre, il giorno dei morti, in cui i cittadini sono soliti affollare il cimitero per visitare i propri cari: "Non ci saranno celebrazioni dei defunti, in accordo con i parroci. Il cimitero rimarrà aperto ma con il contapersone, ovvero con l'aiuto della Protezione civile. Stabiliremo un tetto massimo di persone che possono entrare contemporaneamente". La raccomandazione del primo cittadino è di evitare anche l'ingresso nelle cappelle, "poiché si tratta di luoghi chiusi - aggiunge - al massimo si può entrare una persona alla volta".

L'ultima raccomandazione è invece per i datori di lavoro, visto che proprio in uffici e aziende si stanno registrando molti dei contagi, che poi vanno a estendersi ai nuclei familiari dei lavoratori: "Qualora il dipendente manifesti sintomi influenzali - conclude - non premete troppo per farlo venire a lavoro. Non prendiamo le cose sottogamba".