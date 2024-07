Lavori sulla A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne nel tratto Bitonto-Bari Nord

Per consentire l'esecuzione di lavori stradali sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra Bitonto e Bari nord (verso Taranto) sarà chiuso lunedì 15 luglio e giovedì 18, dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo. Le operazioni porteranno anche alla contestuale chiusura dell'area di servizio 'Murge ovest'.

"In alternativa - si legge in una nota di Autostrade.it - dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Bari, fino a raggiungere l'uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire poi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bari sud".