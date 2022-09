In Basilica i ciclisti della Ciclopasseggiata della Lilt: tour per la ricerca sui tumori

È arrivato nel piazzale della Basilicata di San Nicola il 'trenino' dei ciclisti che partecipano alla Ciclopasseggiata inserita nel calendario della Federazione ciclista nazionale. Un tour su due ruote che da Roma raggiungerà Santa Maria di Leuca, nel basso Salento, nei prossimi giorni, in occasione del centenario della della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Arrivata alla sua sesta edizione, questa iniziativa, unica in Italia,unisce un modo di viaggiare lento e sostenibile alla passione per lo sport all'aria aperta e alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale italiano in un itinerario, tra aree archeologiche, templi pagani, santuari cristiani, memoriali e luoghi dinteresse circondati da bellezze paesaggistiche di inestimabile valore, che quest'anno si sta snodando lungo il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia.

Cominciato a Roma lo scorso 1° settembre, il viaggio sta coinvolgendo un centinaio di ciclisti provenienti da tutt’Italia. Può contare sul supporto di Puglia Promozione, Agenzia del Turismo della Regione Puglia e anche sulla condivisione con la Fondazione Cammini di Leuca - verso de finibus terrae, il progetto della Conferenza Episcopale Italiana per promuovere forme di integrazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e culturale.

Anche a Bari oggì, i ciclisti, dopo il loro arrivo, stanno incontrando le Istituzioni locali, vivendo momenti di convivialità e partecipando ad eventi dedicati alla promozione delle eccellenze territoriali.

Nel piazzale della Basilica nicolaiana, la carovana, guidata dal sen. Michelino Davico, presidente dell’associazione ‘La Storia in Bici’ e animatore del progetto, è stata accolta dall'assessore alla qualità della vita del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, e dalla delegata della Lilt Bari, Marisa Cataldo. Ha fatto seguito il tradizionale scambio di doni.

L’associazione Panificatori di Bari, presieduta da Nicola Giannoccaro, ha ristorato i ciclisti al loro arrivo a ‘Bari vecchia’ con taralli e focacce. Domani, giovedì 8 settembre la ciclopasseggiata verso Santa Maria di Leuca ripartirà da Torre a Mare.