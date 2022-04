Una ciclopedalata in memoria di Michael Barbieri, scomparso prematuramente a 42 anni: l'iniziativa a Casamassima

Una ciclopedalata per ricordare Michael Barbieri, consigliere comunale di Casamassima scomparso tre mesi fa a causa di una malattia. Partiranno da piazza Aldo Moro i partecipanti all'iniziativa dell'associazione 'Maximabike Mtb' - di cui Michael faceva parte - in programma domenica primo maggio a partire dalle 9.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Casamassima, prevede il raduno dei partecipanti in piazza Moro alle 8.15, quindi la partenza tre quarti d’ora più avanti, per raggiungere nel corso della mattinata la Masseria delle Monache, attraverso un percorso cittadino e campestre, tra strade urbane e sentieri rurali. Una volta raggiunta la destinazione, i partecipanti si raccoglieranno in un momento di silenzio e preghiera per ricordare Michael, quindi avranno modo di trascorrere del tempo all’aria aperta, per poi far rientro in paese attorno alle 13. L’adesione all’iniziativa prevede il versamento di un contributo minimo di 10 euro, con l’intero ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

“La bicicletta – spiega il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti – era una delle grandi passioni del caro amico Michael. Tant’è vero che tutte le volte che ripenso a lui, mi sembra ancora di vederlo sui pedali, allegro e felice. Per questo, assieme all’associazione Maximabike Mtb, abbiamo pensato di ricordarlo con una ciclopedalata”. Possono prendere parte alla ciclopedalata i possessori di tutti i tipi di biciclette, purché in buono stato di manutenzione e marcianti, ad esclusione di quelle a rotelle. È consigliato indossare il casco protettivo durante il tragitto. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile collegarsi al sito web www.maximabike.it.