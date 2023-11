Cinque milioni e mezzo di euro per le carceri in Puglia: 4 saranno destinati al penitenziario di Bari

Sono pari a circa 5 milioni e mezzo di euro i fondi destinati alle carceri pugliesi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il riparto dei fondi, complessivamente pari a 166 milioni di euro, è stato deciso questa mattina dal Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria. Nel dettaglio, circa 4 milioni di euro sono destinati alla ristrutturazione del penitenziaro di Bari, mentre 1,5 milioni andranno all'Ipm Lecce.

"Una misura concreta e garantita dal riparto effettuato dai tecnici del dicastero di Porta Pia sui capitoli dedicati - commenta in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, coordinatore del partito in Puglia - Importanti interventi per migliorare la vivibilità e la sicurezza degli istituti penitenziari anche nel nostro territorio".

"Lo stanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rientra in un piano nazionale sull’edilizia penitenziaria, risponde concretamente alla necessità di migliorare le condizioni di vivibilità e la sicurezza degli istituti. Se la pena, come da dettato costituzionale, deve tendere alla rieducazione del condannato, questo potrà avvenire più facilmente in condizioni che non calpestano la dignità e non favoriscono commistioni criminali che fungono da detonatore di future illegalità. Combattere il sovraffollamento, a Bari, a Lecce e in tutta Italia, è la strada da percorrere. Garantendo, attraverso lo strumento dell’edilizia carceraria, la certezza della pena ed evitando provvedimenti premiali che spesso sono vissuti dalla maggioranza degli italiani come atti di ingiustizia", dichiara il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

Sempre in mattinata, il consigliere regionale della Lega Fabio Romito ha effettuato una visita istituzionale alla casa circondariale di Bari, "per esprimere la mia vicinanza e solidarietà al personale in servizio nel carcere di Bari ed in particolare alla polizia penitenziaria e al personale medico e paramedico, chiamati ad assolvere al delicato compito istituzionale in condizioni lavorative assai difficili a causa di un grave sovraffollamento". "La Puglia con il 150% , e Bari con il 155%, ha il primato nazionale – aggiunge Romito in una nota - in termini percentuali, di sovraffollamento, mentre altre realtà non raggiungono nemmeno la capienza regolamentare. Bisogna riequilibrare una evidente sperequazione attraverso un corposo snellimento dei reclusi, già in condizioni di grave disagio”. Il consigliere regionale poi affronta un’altra questione: "a Bari abbiamo la presenza del SAI ( servizio assistenza integrata) che dovrebbe “ospitare” solo 24 detenuti con gravi problematiche sanitarie ma in realtà allo stato attuale presso l’istituto di Bari sono presenti in tutte le altre sezioni detentive, non idonee, circa 120 detenuti che necessitano di continue visite specialistiche esterne urgenti – spiega - con grave nocumento per la sicurezza pubblica oltre che un aggravio del carico di lavoro di poliziotti e personale medico e sanitario (anche loro in numero inferiore alla necessità) a causa dell’elevato numero di detenuti con disabilità o ridotta mobilità". Romito conclude:"La mia vicinanza alla polizia penitenziaria, ai medici e paramedici; bisogna limitare le assegnazioni dipartimentali e provveditoriali ai soli posti disponibili evitando la dicitura “annesso sai” e prendere atto che quella di Bari è una struttura ormai del tutto inidonea e contraria al buon senso".