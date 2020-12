In nove senza mascherine nel circolo (aperto nonostante i divieti Covid) per giocare a carte: scattano le sanzioni

Assembrati e senza mascherine, intenti a giocare a carte, bere alcolici e seguire partite in streaming nel circolo privato, aperto nonostante prescrizioni Covid e 'zona rossa'. Nel locale, a San Girolamo, è scattato il blitz della Polizia locale, che ha visto impegnati agenti del settore Annona e Polizia giudiziaria.

Le sanzioni sono scattate per nove persone, e per il presidente del circolo ricreativo, in quanto aperto nonostante le prescrizioni Covid oltre che privo di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Le multe ammontano a 5mila euro, ove i trasgressori provvedano al pagamento in misura ridotta. Per il circolo è stata disposta la chiusura immediata.