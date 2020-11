Si riuniscono nel circolo ricreativo nonostante il divieto: multati in 5 a Bari per violazione norme Covid

Si erano riuniti in un circolo ricreativo privato, rimasto aperto nonostante il divieto imposto dai provvedimenti Covid: sono state così multate per il mancato rispetto del dpcm 5 persone a Poggiofranco, beccate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bari. Una volta arrivati nei pressi del locale, che aveva la serranda alzata a metà e la vetrata chiusa, i poliziotti hanno notato una persona uscire e rientrare nel locale ed hanno udito delle voci e sono entrati, fermando gli avventori del circolo privato prima che riuscissero a fuggire. Una volta arrivato sul posto il presidente del circolo, contattato dagli agenti, è stato anch'egli sanzionato per non aver sospeso l'attività.