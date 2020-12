Sorpresi nel circolo ricreativo a Carrassi senza mascherine: "All'interno anche avvisi di cene sociali riservate"

Si erano riuniti nel circolo ricreativo per bere birra, nonostante i divieti legati alla pandemia Covid. Blitz degli agenti del Nucleo Annona della polizia locale di Bari in un locale privato in zona Carrassi: contestata la violazione della normativa che obbliga alla chiusura i circoli ricreativi al titolare; per altre tre persone sono scattate le sanzioni perché non indossavano mascherine o altri dispositivi di protezione individuale.

"Il circolo si presentava regolarmente in attività e con all'interno persino alcuni 'avvisi' di cene sociali riservate, in totale spregio della situazione pandemica in corso - spiega il comandante della Locale, Michele Palumbo - È chiaro che in alcune persone non è ancora chiara la reale dimensione del momento di criticità vissuto non solo dalla nostra nazione ma dall'intera Umanità, e per questo bisogna insistere in una azione continua di prevenzione (anche con il supporto dei media) e finanche repressiva. I controlli proseguiranno anche nelle altre zone della città".

