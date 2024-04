Le citazioni della Resistenza declamate sugli autobus urbani: a Bari l'iniziativa per il 25 aprile

Le frasi e le citazioni celebri della Resistenza declamate sugli autobus cittadini. L'iniziativa in vista del 25 aprile, è stata realizzata nella mattinata da Generazione urbana, il movimento di mobilitazione e riflessione politico-culturale sulla Bari che verrà, animato dagli under 35 che sostengono Michele Laforgia come sindaco di Bari. "Siamo partiti da piazza Moro - racconta a BariToday Federico Mastromarco di Generazione urbana - e abbiamo coperto diverse linee, dal centro a Santo Spirito, così da essere ascoltati da una platea il più variegata possibile".

Una decina gli interventi, che dalle 10.30 hanno visto protagonisti ragazzi dai 18 ai 25 anni; un'esperienza giudicata positiva dal collettivo: "Certo - prosegue Mastromarco - qualche ragazzino più giovane che ha provato a disturbare all'inizio c'è stato, ma quando abbiamo spiegato il senso della nostra azione siamo stati anche applauditi".