Il presidente della Corte di Cassazione Curzio in visita nella sua Bari: "Accordo su Cittadella Giustizia ottima notizia"

“La firma dell’accordo per la costruzione della Cittadella della Giustizia di Bari è un’ottima notizia e auspico che vengano messe da parte tutte le polemiche e che si vada avanti con un atteggiamento costruttivo per la realizzazione delle opere”. Ad affermarlo è Pietro Curzio, magistrato barese neo presidente della Corte di Cassazione, intervenuto nel capoluogo pugliese per la presentazione del libro ‘La Cassazione civile’, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari.

“Sono contento che i primi luoghi che ho visitato dal mio insediamento siano la casa nazionale degli avvocati e quella dei legali baresi, cioè il mondo dal quale provengo”, ha aggiunto Curzio

“Il caso ha voluto che una delle prime uscite del presidente della cassazione abbia coinciso con il primo concreto passo avanti nell’iter per la realizzazione della Cittadella della Giustizia di Bari. Oggi – ha detto il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì - ci aspettiamo che anche gli ulteriori step vadano avanti con una velocità adeguata all’impellente necessità della comunità barese di dotarsi di una sede giudiziaria adeguata. Auspichiamo che venga riconosciuta la strategicità di quest’opera affinchè possa godere dei fondi straordinari del Recovery plan e delle procedure semplificate del Decreto semplificazioni”.