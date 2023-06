Inaugurato a Bari il 'City Tree', panchina sostenibile che rinfresca e purifica l'area: "Sperimentazione che parte dal capoluogo"

L'installazione, realizzata da JTI Italia e Save the Planet con il supporto del Comune, è stata posizionata in largo Sorrentino. Servirà anche al Comune per raccogliere dati sulla qualità dell'aria

Un'alta colonna di legno con una pedana alla base che le permette di essere utilizzata come panchina. Eppure City Tree, installazione sostenibile realizzata da JTI Italia e Save the Planet in largo Sorrentino, a pochi passi dall'ingresso del Parco Rossani, è molto di più: unica in Italia, aspirando le polveri sottili e purificando l'aria grazie alla presenza di muschio sulle pareti, permetterà di abbassare la temperatura circostante per quasi 10mila persone ogni ora, combattendo il fenomeno delle 'isole di calore', particolarmente avvertito nelle città. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza di Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet, Davide Calabresi, corporate affairs & communication manager di JTI Italia, e dell'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Bari, Giuseppe Galasso.

La stesso posizionamento del City Tree non è lasciato al caso: il luogo dell’installazione è stato infatti studiato dai giovani ricercatori di Lombardini22 - società di progettazione che promuove azioni di impact investing raccordando architettura, comunità e sostenibilità e partner tecnico del Progetto insieme a Pensieri e Colori - con un metodo data driven innovativo basato sulle neuroscienze applicate allo spazio. Grazie al quale, le persone saranno agevolate ad accogliere i messaggi positivi che verranno proiettati sullo schermo della struttura, conferendo al progetto anche una forte valenza sociale."Qui vicino realizzeremo il parco della piastra del nodo verde, in collaborazione con Rfi - racconta Galasso - E grazie ai sensori del City Tree potremo capire quanto effettivamente un parco va a impattare sul miglioramento dell'inquinamento atmosferico".