Diversi positivi tra docenti e alunni, classi quarantenate nell'istituto. L'allarme del sindaco: "In città 43 contagi"

Classi in quarantena in una scuola elementare a Molfetta: il virus continua a creare problemi nel comune barese, dove negli scorsi giorni un anziano è deceduto per Covid. A segnalarlo in una diretta Facebook, è stato il sindaco Tommaso Minervini: alcuni alunni e docenti della scuola elementare Carnicella sono stati trovati positivi al Coronavirus; da qui la scelta di mettere alcune classi in quarantena.

Intanto salgono velocemente i contagi: dopo i 20 rilevati ieri, i casi sono diventati in totale 43, molti legati proprio al focolaio nell'istituto in città.