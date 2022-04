Classifica Anvur, il Politecnico premiato per la qualità della ricerca del personale neoassunto

Il Politecnico di Bari eccellenza per la qualità della ricerca del personale neoassunto. A certificarlo è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che ha classificato al primo posto tra i politecnici quello barese, al decimo tra tutte le università italiane. Il dato è inserito all'interno della terza Valutazione della Qualità della Ricerca delle università italiane (VQR) che si riferisce, per questa edizione, al quinquennio 2015-2019, i cui risultati sono stati presentati ieri a Roma e il Politecnico di Bari ha ottenuto, nel complesso, un risultato molto positivo.

"Questo dato è per noi particolarmente soddisfacente – commenta il rettore, Francesco Cupertino – perché evidenzia quanto peso abbia avuto la qualità dei giovani ricercatori nel risultato complessivo. Indirettamente, rappresenta anche un riconoscimento alla qualità del nostro reclutamento. Merito e qualità – sottolinea Cupertino – vanno sempre di pari passo e tracciano la strada da seguire per le grandi sfide tecnologiche dei prossimi anni".