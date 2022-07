I 'custodi della bellezza' in azione a Bari vecchia, clean up tra Basilica e Santa Maria del Buonconsiglio: "Gesto d'amore per la città"

Volontari in azione questa mattina a Bari vecchia, con il 'clean up' promosso dall'associazione 'I custodi della bellezza'. Sostenuti e accompagnati dal personale Amiu, i volontari si sono dedicati a ripulire e 'curare' due luoghi simbolo del borgo antico: il sagrato della Basilica di San Nicola e a piazza Maria del Buonconsiglio.

"Noi non ci sostituiamo all'Amiu che fa bene il suo dovere, noi vogliamo con questa iniziativa manifestare il nostro amore per la città antica di Bari e per due luoghi a noi molto cari", hanno dichiarato i volontari che sono pronti, sabato prossimo, a replicare l'iniziativa davanti alla Cattedrale. All'appuntamento di questa mattina hanno preso parte anche volontari dell'associazione 'Bari e I colori del mondo', e dipendenti Fastweb.