Via i rifiuti abbandonati, a Loseto il 'clean up' di Retake ma dopo pochi giorni tornano gli ingombranti in strada: "Ora basta"

Per due giorni, armati di guanti, bustoni e pinze, si sono dedicati alla cura del quartiere Loseto, concentrandosi in particolare su alcune strade alla periferia della zona antica, bersagliate dal fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti. Così i volontari dell'associazione Retake Municipio IV, con un doppio 'clean up', durante lo scorso fine settimana, hanno ripulito la zona a ridosso della stazione della metro Bari-Bitritto e le stradine nei dintorni della posta dell'ex frazione.

Con i bustoni di rifiuti raccolti, i volontari hanno riempito due camioncini messi a disposizione da Amiu. "Abbiamo trovato davvero di tutto - racconta Marco De Tullio, referente dell'associazione Retake Municipio IV - anche rifiuti speciali, come olio di macchinari agricoli e pneumatici di trattori. E poi ancora frigoferi, armadi, stendini, tantissimi bottiglie di vetro e purtroppo anche pannolini, aghi, tubicini di flebo e cateteri".

Un grande impegno, quello messo in campo dai 'cittadini volontari' di Retake, che purtroppo però non ha scoraggiato gli incivili. Dopo pochissimi giorni, in una delle stradine ripulite sono nuovamente comparsi degli ingombranti abbandonati: "Solo sabato eravamo stati lì - dice amareggiato De Tullio - Non ci sono parole, solo tanta vergogna. Ora basta!". Di sicuro, il gruppo Retake Municipio IV non è intenzionato a mollare: "Abbiamo in programma una serie di nuove iniziative, andremo avanti, coinvolgendo nei nostri eventi anche le scuole", conferma De Tullio. Intanto, la petizione con una serie di richieste per il quartiere, promossa da Retake con altri cittadini del quartiere, ha raccolto oltre 430 firme: "Nei prossimi giorni la consegneremo al sindaco e alla presidente del Municipio IV".