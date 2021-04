Clienti nel bar intenti a consumare bevande, scattano le sanzioni anti-Covid: tre locali chiusi nel Barese

I controlli dei carabinieri tra Modugno, Toritto e Binetto. In un caso, all'arrivo dei militari gli avventori hanno cercato di nascondersi nel bagno. Le sanzioni sono scattate anche per i gestori, con la chiusura di 5 giorni delle attività

Clienti all'interno dei bar intenti a consumare bevande, nonostante i divieti imposti dalla zona rossa. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Modugno in una serie di controlli finalizzati a garantire il rispetto delle norme dettate per arginare la pandemia da covid-19.

In particolare, in tre circostanze, i militari hanno contestato la violazione anche ai titolari delle attività disponendone la chiusura provvisoria per cinque giorni: in un bar di Modugno, al cui interno sono stati sorpresi 4 soggetti del luogo intenti a consumare delle birre, in bar – pizzeria di Toritto, al cui interno sono stati beccati due uomini e una donna intenti a consumare bevande e in un bar di Binetto, dove i carabinieri hanno sorpreso tre clienti i quali hanno peraltro tentato di eludere il controllo nascondendosi nel bagno.

Nel complesso, nell'ambito dei servizi sono stati controllati 288 veicoli e 426 persone, sono state elevate n. 103 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e n. 32 contestazioni di violazione della normativa anti-covid a soggetti che effettuavano spostamenti non attenendosi a quanto imposto dall’attuale normativa oppure perché appunto consumavano bevande all’interno di bar o nelle immediate vicinanze.