Fermato in auto con la cocaina, in casa altra droga: 44 arrestato ad Altamura

Fermato per un controllo alla guida di una Bmw, trovato in possesso di sei dosi di cocaina pronte per lo spaccio, e di 230 euro ritenuti provento dell'attività illecita. A finire nella rete dei carabinier, ad Altamura, un 44enne. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 3,5 grammi della medesima sostanza, nonché un bilancino di precisione e materiale idoneo per il confezionamento. Il soggetto, tratto in arresto, sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sempre ad Altamura, i carabinieri hanno inoltre dato esecuzione ad un ordine di esecuzione pena, in regime di detenzione domiciliare, a carico di M.C., un albanese di 39 anni, poiché giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e condannato alla pena residua di anni 1, mesi 10 e giorni 9 di detenzione.