In auto cocaina per 10mila euro, lanciano la droga dal finestrino per evitare l'arresto: in manette due giovani

In giro in auto con oltre un etto di cocaina: droga che sul mercato avrebbe fruttato almeno 10mila euro. A sorprendere i tre - tutti ventenni - sono stati i carabinieri di Putignano: i militari hanno notato un’auto che intorno alle 20 di sera si allontanava a forte velocità dal quartiere popolare San Piero Piturno. Hanno quindi deciso di inseguire per un breve tratto il veicolo e bloccarne la marcia. Poco prima che l’auto si fermasse, i militari di pattuglia hanno notato un gesto fulmineo del passeggero seduto sul sedile posteriore che ha lanciato un involucro dal finestrino. Recuperata la confezione, si è subito capito che all’interno era celato un consistenze pezzo di stupefacente di colore bianco, risultato essere cocaina pura del peso di 108 grammi.

Quindi i tre occupanti del veicolo sono stati condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso. Sono state estese le perquisizioni anche presso le abitazioni dei tre ragazzi, e a casa di uno dei due, un 19enne di Putignano, proprio il passeggero che si era disfatto della droga, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento e un artifizio pirotecnico del tipo vietato, non di libera vendita. Il 19enne e il 20enne sono stati quindi arrestati e sottoposti ai domiciliari, mentre una 18enne di Noci, che viaggiava nello stesso veicolo con i due, è stata denunciata a piede libero.

Lo stupefacente nei prossimi giorni verrà analizzato dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.