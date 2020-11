In moto con 300 grammi di cocaina, fermato in un'area di servizio: disoccupato, ma aveva oltre 3mila euro in contanti

Incensurato, disoccupato, con oltre 300 grammi di cocaina nella moto. Il giovane, un 28enne, è finito nella rete dei carabinieri nel corso di un controllo in un'area di servizio lungo la statale 172, dove si era fermato per fare rifornimento di benzina.

Grazie anche al fiuto di un 'cane carabiniere' del Nucleo Cinofili di Modugno, il 28enne è stato trovato in possesso di tre buste contenenti complessivamente circa 305 grammi di polvere bianca, mentre nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati 20 grammi di hashish. Il giovane è stato trovato inoltre in possesso di una somma in contanti di circa 3360 euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’illecita attività di spacci.

Il 28enne arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere a Bari e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sarà analizzata dal laboratorio dei Carabinieri Investigazioni Scientifiche mentre il denaro è stato depositato su libretto intestato al Fondo Unico Giustizia.