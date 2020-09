Ad alta velocità col furgone, fermato dai carabinieri: nel mezzo 600 grammi di cocaina, arrestato 24enne

Viaggiava a velocità sostenuta col furgone, lungo la provinciale 60 in direzione Triggiano. Quando i carabinieri della Compagnia di Bari centro hanno deciso di fermarlo per un controllo, chiedendogli i documenti, il giovane, di professione facchino addetto alle consegne, ha mostrato nervosismo tentando anche inizialmente una reazione.

Un comportamento che ha insospettito i militari, inducendoli ad approfondire il controllo: è stato così che all'interno del mezzo, custoditi in una borsa, i carabinieri hanno rinvenuto circa 600 grammi di cocaina, insieme ad una cospicua somma di denaro per la quale il fermato, un 24enne con precedenti, non ha saputo fornire legittima giustificazione.

Dopo l'arresto, il 24enne è stato collocato ai domiciliari.