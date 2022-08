Cocaina nel vano motore dell'auto e in un contatore dell'energia: due arresti

Due persone di 37 e di 35 anni sono state arrestate dai carabinieri a Polignano a Mare, nel corso di alcuni controlli antidroga che hanno portato alla scoperta di circa 100 grammi di marijuana pronta per lo spaccio.

I militari, nel corso di alcuni controlli stradali, hanno ispezionato un'auto rinvenendo, occultati all’interno del vano motore, circa 31 grammi di cocaina, suddivisa in 59 dosi, nonché circa 1.100 euro ritenute provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei due, rinvenendo in una busta in cellophane nel vano del contatore dell’energia elettrica, ulteriori 70 grammi di cocaina. La droga, prontamente sequestrata, sarà analizzata dal Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. I due arrestati, sono stati quindi condotti in carcere.