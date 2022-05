In piazza Ferrarese il job tour di Mc Donald's, in 150 per un contratto a Bari: "Spero sia la mia porta d'ingresso nel mondo della cucina"

In 1200 avevano inviato il curriculum, alla fine a giocarsi i posti a disposizione sono in 150. I responsabili di Mc Donald's, la catena internazionale di fast food, li hanno voluti incontrare in centro a Bari, per scegliere i profili adeguati a lavorare nei punti già aperti in città e in quello che sarà inaugurato il mese prossimo nel centro commerciale Bariblu, vicino Triggiano. Tantissimi i giovani che hanno preso parte questa mattina al Job Tour di Mc Donald's, che proseguirà anche nel pomeriggio in una speciale postazione mobile pensata per l'incontro con i job recruiter. E in tanti passano e lasciano il curriculum, nella speranza di una chiamata futura: "Non è un lavoro precario a differenza di quello che le persone pensano - spiega Luigi Fabii, licenziatario Mc Donald's Bari e Casamassima - siamo a Bari da 25 anni e tante persone sono cresciute con noi".