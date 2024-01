Colpisce alla testa un 63enne con una bottiglia di vetro e aggredisce i Carabinieri: arrestato 36enne in via Fiorese

Avrebbe aggredito un 63enne in via Fiorese, a Bari, colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato, questa mattina alle 11.30 circa, un 36enne 'senza fissa dimora' originario della Nigeria per resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari, in seguito ad una richiesta d'intervento richiesta pervenuta al 112, alle 7 di mattina, sono intervenuti all’altezza della via Fiorese di Bari dove, poco prima, il 36enne avrebbe aggredito immotivatamente un 63enne barese, lavoratore dipendente presso la ditta di pulizie del palazzo sede della Camera di Commercio.

Il malcapitato è stato soccorso da personale 118, medicato presso l’ospedale Policlinico e dimesso con qualche giorno di prognosi.

Il 36enne, all’arrivo dei Carabinieri, nel tentativo di non essere bloccato, ha reagito anche nei loro confronti. È stato associato presso una casa circondariale della zona, in attesa di udienza di convalida. L’intera dinamica e la condotta attribuita all’arrestato saranno vagliati da un Giudice nel corso delle prossime ore.