Ognissanti e commemorazione dei defunti, aperture straordinarie dei cimiteri cittadini: le info su orari e parcheggi

Resteranno aperti con orari prolungati anche oggi, giorno di Ognissanti, e domani, 2 novembre, i cimiteri di Bari e delle ex frazioni. In particolare, le necropoli saranno accessibili per le visite dalle ore 7.30 alle 18.

Inoltre, fino a domenica 5 novembre, in previsione dell’aumento dell’afflusso di visitatori presso il cimitero monumentale, il Comune ha previsto la possibilità per i cittadini di parcheggiare nelle aree di sosta in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni), del piazzale Exultet (ingresso monumentale) e del parcheggio Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Le aree saranno gestite dall’Amtab. In via Scopelliti, dal 28 ottobre al 5 novembre dalle ore 7 alle 18, l'area di sosta sarà attiva con una tariffa unica giornaliera di 2 euro. Il parcheggio automatizzato Necropoli sarà utilizzabile secondo le seguenti modalità: mercoledì 1 novembre dalle ore 7 alle 18, domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18, tariffa prevista € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1 ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima. Sarà inoltre attiva anche un'area di sosta in piazzale Exultet: mercoledì 1 novembre dalle ore 7 alle 18, domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18, tariffa prevista € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.