Cambio al vertice del Commissariato di Monopoli: il vice questore Edoardo Menghi è il nuovo dirigente

E' Edoardo Menghi, 52 anni, vice questore della Polizia di Stato, il nuovo dirigente del Commissariato di polizia di Monopoli.

Menghi, dopo aver frequentato la scuola militare ”Nunziatella” di Napoli dal 1986 al 1989 e il 7° corso di Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia dal 1990 al 1995, assume l’incarico di funzionario al Reparto Mobile di Palermo e di Direttore Scuola Allievi Agenti Ausiliari di Leva, distaccamento di Vibo Valentia. Nel 1996 e fino al 2000 assume l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Trapani. Dal 2000 al 2002 per un biennio ricopre l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano(TP) per poi trasferirsi a Latina dove, dal 2003 al 2005, assume il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e poi quello di Dirigente del Commissariato di P.S. Cisterna (LT) fino al 2009. Nel 2009 torna in Sicilia come Dirigente dell’Ufficio immigrazione di Trapani fino al 2012, quando viene nominato Dirigente dell’UPGSP alla Questura di Latina.

Il suo ultimo incarico è a Roma, dove, dal 2015 al 2022, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale- Servizio Analisi Criminale- Gruppo Interforze Centrale- Monitoraggi Antimafia ricostruzione post calamità naturali, svolge le funzioni di Direttore 1^ sezione divisione AA.GG. ed analisi criminalità campana- Addetto Gruppo Specializzato applicazione normativa “Goldenpower”.