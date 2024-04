Inchiesta corruzione Sicilia, zio del vicepresidente sospeso è uno dei commissari a Bari

Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana indagato per corruzione e per questo sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche, è il nipote del prefetto in quiescenza Claudio Sammartino, uno dei componenti della commissione di accesso nominata dal Ministero dell'Interno da qualche settimana a Palazzi di Città per valutare la presenza di infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari. Lo riporta l'Ansa.

Claudio Sammartino, con una lunga carriera da funzionario dello Stato, è stato prefetto di Catania. Da quanto risulterebbe, tra zio e nipote (esponente della Lega) non c'era consuetudine di rapporti, ma soltanto delle frequentazioni familiari.