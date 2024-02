A Bari un centro di mediazione per la giustizia riparativa, promuoverà il dialogo fra colpevoli e vittime

Il servizio comunale metterà in campo azioni di mediazione tra l’autore di reato e la vittima, secondo i principi del dialogo. Si è svolto questa mattina l'incontro del gruppo di lavoro interistituzionale convocato per l'avvio di un centro sperimentale di mediazione per la giustizia riparativa, uno dei primi in Italia.

Lo spazio, in linea con la nuova legge Cartabia, intende ampliare le azioni già avviate in forma sperimentale dal Welfare per garantire il diritto di accesso alla giustizia riparativa.

Per giustizia riparativa si intende "ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore".

L'incontro odierno è stato finalizzato a raccogliere proposte sulle modalità di realizzazione e sulle procedure da avviare anche alla luce di un modello non ancora definito a livello nazionale. I programmi riparativi si dovranno svolgere in spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza. Il centro per la giustizia riparativa potrà avvalersi di mediatori esperti del Comune o esterni.

"La realizzazione di programmi che aumentino la sicurezza nei nostri quartieri passa non solo da azioni di controllo, ma soprattutto da un lavoro capillare di educazione, di prevenzione e di promozione della qualità dei contesti di vita e di relazione in cui molti minori a rischio di devianza sono chiamati a vivere e a crescere - ha commentato l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico - Un'azione che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso un lavoro quotidiano di welfare con gli educatori di strada, i centri socio-educativi in ogni quartiere, la Casa della legalità e i programmi di inserimento socio-lavorativo ed educazione alla pace, cui si è aggiunto un percorso di reinserimento rivolto ai detenuti e agli autori di reato, in un’ottica riparativa capace di affrontare i conflitti e i loro effetti intervenendo anche sui modelli di relazione e promuovendo un'azione di empowerment comunitario quale base per una nuova cultura ristorativa".

"In questa direzione vogliamo avviare il primo centro di mediazione e giustizia riparativa, nella consapevolezza che la repressione e la detenzione non sono in grado di determinare un cambiamento sociale positivo, anzi - ha concluso l'assessora - Il carcere non solo tradisce la sua mission, in quanto non produce sicurezza dei cittadini rispetto ai fenomeni criminali, ma nel suo operare viola sistematicamente i diritti fondamentali non offrendo, tra l'altro, percorsi di reinserimento sociale. Il tavolo istituzionale è chiamato a operare per l’avvio del primo servizio di mediazione ripartendo dalla finalità rieducativa della pena per offrire un ulteriore strumento di costruzione di azioni diverse dalla sola repressione".