Mobilità sostenibile a Bari, in arrivo 35 bus Amtab ibridi. Decaro: "Cerchiamo finanziamenti per aumentare il numero delle corse"

"È stata aggiudicata la gara per l’acquisto di 35 nuovi autobus ibridi, attualmente in costruzione, che si aggiungono ai 17 ibridi e ai 3 elettrici ordinati lo scorso anno. Entro il 2023 avremo 55 nuovi mezzi che arrivano dopo i 78 autobus acquistati in questi anni dal 2018". Lo ha annunciato il sindaco di BAri, Antonio Decaro, in un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

Decaro analizza anche il successo di vendita degli abbonamenti a tariffa agevolata per gli autobus del trasporto pubblico locale: "Ad oggi l’Amtab ha emesso 13.719 abbonamenti 'Muvt 365' che permettono ai cittadini di viaggiare tutto l’anno al costo di 20 euro. Ogni giorno in media ci sono circa 7.500 validazioni a testimoniare che qualcosa può cambiare.

La chiusura del post è affidata all'indicazione degli obiettivi futuri: "Ora dobbiamo diminuire i tempi d’attesa chiedendo un finanziamento per aumentare il numero delle corse e rendere più sicuro viaggiare a bordo dei mezzi - spiega il sindaco di BAri - ma in questi anni insieme un pezzo di strada lo abbiamo fatto".