Aliquote Imu confermate, tariffe Tari a rischio rialzo: il Comune approva il bilancio di previsione 2023-2025

Confermate le aliquote e le detrazioni Imu approvate per il 2020 senza alcun incremento, confermate le tariffe Tari dell'anno scorso ma 'con riserva': nei prossimi mesi potrebbe essere riviste al rialzo. Sono questi due delle voci di entrate finanziarie previste nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato oggi pomeriggio dal Consiglio comunale di Bari.

Nel documento sono stati inseriti i principali punti della nuova programmazione che l’amministrazione intende portare avanti perseguendo l’obiettivo di conciliare il livello di pressione fiscale locale con le esigenze di bilancio. Nonostante l'attenuarsi dell'emergenza Covid, il Comune ha definito dei provvedimenti meno impattanti dal punto di vista economico nel 2023 per evitare ulteriori ripercussioni sulle tasche dei cittadini ed imprenditori alle prese con i rincari dei costi energetici e delle materie prime.

"Abbiamo sottoposto all’aula un bilancio comunale solido che, grazie anche al lavoro degli uffici, ci permetterà di mantenere sostanzialmente invariata la pressione fiscale, complice anche il lavoro che porteremo avanti per reperire risorse derivanti da bandi e da trasferimenti di altri enti - ha commentato l'assessore comunale al Bilancio e Programmazione, Alessandro D’Adamo - Con la programmazione contenuta nel Bilancio di previsione 2023/2025 auspichiamo di poter contrastare efficacemente le difficoltà connesse all'attuale crisi energetica e i rischi di congiuntura economico-sociale legati al perdurare della guerra in corso, proseguendo nell’efficientamento di tutti i processi amministrativi in atto, anche quelli connessi con l’utilizzo delle entrate in termini di servizi alla collettività. Per quanto riguarda i lavori dell’aula, certamente gli emendamenti approvati hanno permesso all’amministrazione di migliorare la distribuzione delle risorse in entrata, derivanti da finanziamenti sovracomunali, per lo più destinandoli all’aumento dei servizi di welfare ai cittadini, e di procedere con la riprogrammazione dei fondi destinati agli incentivi previsti dal piano della mobilità sostenibile del Comune di Bari, con particolare riferimento agli abbonamenti per il trasporto pubblico a tariffa agevolata che sperimenteremo con l’azienda di trasporto pubblico".

Previsioni di entrata

In base al buon gettito registrato nel 2021, ultimo esercizio chiuso, e quello registrato nella 2022, le previsioni per l'incasso dell'Imu per il triennio 2023/2025 sono prudenzialmente adeguate ai valori ante pandemia in misura pari a circa 91 Milioni di euro.

Per la Tari la politica tariffaria 2023 conferma quella approvata per il 2022, ma entro il prossimo 30 giugno, in base all’aggiornamento del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di Ager, potrebbe essere necessario discutere di nuove tariffe 2023. Al momento la stima di gettito 2023 è determinata nella misura di circa 69,5 Milioni di euro.

Le previsioni per Addizionale Comunale all’Irpef risultano confermate anche per il 2023, le aliquote rimangono invariate. Il gettito atteso è coerente con l’andamento storico del tributo, e le previsioni 2023/2025 sono prudenzialmente adeguate ai valori in crescita registrati durante l'anno corrente in misura pari a circa 30 Milioni di euro.

Per quanto attiene l’Imposta di Pubblicità, i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, e la Tassa per l’Occupazione di Suolo Pubblico, confluite a partire dal 1 gennaio 2021 nel Canone Unico Patrimoniale, la giunta ha provveduto a determinare le tariffe 2023 secondo gli indirizzi finalizzati al contenimento del prelievo seppur nei limiti della nuova disciplina, che prescrive agli enti di assicurare invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi.

La previsione delle annualità 2023, 2024 e 2025 ricalca nella sostanza quella 2022 e quota circa 4,7 Milioni di euro. Nella lotta all’evasione i buoni risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2022 consentono di stimare per il bilancio 2023/2025 un gettito atteso di circa 15 Milioni di euro.

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022, il Comune di Bari potrà contare su in incremento di tale entrata di circa 3,4 milioni di euro rispetto alla definitiva assegnazione del 2020 e di circa 1 milione di euro rispetto alla definitiva assegnazione 2021. Complessivamente, il Fondo di Solidarietà Comunale 2022 ammonta a 49,2 Milioni di euro, dei quali circa 2,7 Milioni di euro per lo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali, 1,5 Milioni per il potenziamento degli asili nido, e 250mila euro per il potenziamento del trasporto scolastico.

Previsioni di spesa

Il bilancio di previsione definisce anche i capitoli di spesa. Con la programmazione 2023/2025 non è previsto il ricorso all’accensione di nuovi prestiti a titolo oneroso per il finanziamento dei numerosi interventi presenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche. Si ricorrerà al finanziamento dei principali lavori pubblici previsti sul territorio comunale con i numerosi trasferimenti da parte di altre pubbliche amministrazioni e con quelle dell’Ente costituite prevalentemente dai proventi delle concessioni edilizie, dai ricavi di alienazione e dalla devoluzione di mutui già concessi in esercizi precedenti e non interamente utilizzati.

Il programma triennale di opere pubbliche prevede una spesa di 500.565.226 di euro nel 2023, 681.834.789 di euro nel 2024 e 91.078.951 di euro nel 2025.

In materia di politica di assunzione del personale, il triennio 2023/2025 risulta improntato all’obiettivo di assicurare il completo reintegro del personale in quiescenza. "L’atto di programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025" - indica il Comune in una nota - risulta redatto in modo da assicurare sia le esigenze di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi sia una dotazione di personale in grado di assicurare un efficace servizio nell’ambito dei complessi adempimenti collegati ai progetti del Pnrr. Numerosi i concorsi già avviati e molti quelli in via di definizione". Le spese previste in questo ambito ammontano a 79.577.994 di euro nel 2023, 81.038.576 di euro nel 2024 e 79.839.113 di euro nel 2025.

Altre voci di spesa sono connesse ai progetti del Programma Operativo Nazionale (Pon) ed agli altri finanziamenti cui il Comune di Bari risulta già ammesso. I fondi previsti sono 198.045.632 di euro nel 2023, 178.388.688 di euro nel 2024 e 170.424.880 di euro nel 2025.

Le decisioni di spesa assunte per il triennio 2023/2025 salvaguardano tutte le dotazioni a disposizione dei cinque Municipi nelle specifiche funzioni decentrante (Istruzione, Sport, Cultura, Welfare), senza alcuna riduzione rispetto alle precedenti annualità. È confermata l’assegnazione annua per ciascun Municipio di 95.000 euro da destinare ad interventi di arredo urbano.