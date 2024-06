Concerti del Locus Festival a Bari: scattano i divieti in zona Fiera

Arrivano a Bari i concerti del Locus Festival. I tre appuntamenti sono in programma dal 28 al 30 giugno, in concomitanza con le tre serate inaugurali del festival.

Ad esibirsi saranno tre grandi nomi della musica italiana e internazionale: venerdì 28 giugno Calcutta (spazi Fiera del Levante), sabato 29 giugno Salmo & Noyz (rotonda via Paolo Pinto) e domenica 30 giugno Simple Minds (rotonda via Paolo Pinto).

Per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio del palco e l’esecuzione degli ulteriori allestimenti previsti, con apposita ordinanza la Polizia locale, dalle ore 05.00 del 20 giugno alle ore 24.00 del 2 luglio (e, comunque, fino al termine delle esigenze), ha disposto il “divieto di fermata” e il “divieto di transito” su piazzale Vittorio Emanuele III, la rotonda in corrispondenza dell’ingresso monumentale della Fiera del Levante, su via Paolo Pinto.