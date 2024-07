Viabilità e controlli, Polizia locale in campo per i concerti di Vasco Rossi a Bari: multe e sequestri per vendita abusiva

Sono stati oltre 250 gli operatori della Polizia Locale di Bari impegnati nei servizi di viabilità, controlli di polizia giudiziaria e amministrativa allo Stadio San Nicola in occasione dei quattro concerti di Vasco Rossi. Quattro eventi che hanno visto, complessivamente, l'afflusso di oltre 200mila spettatori.

Sul fronte dei controlli sono stati due i verbali contestati a soggetti identificati per vendita senza alcun titolo autorizzatorio per un totale di 10mila euro di sanzione pecuniaria; oltre 30 i verbali contro soggetti ignoti, perché datisi alla fuga all'atto dell'accertamento con abbandono delle merci poste abusivamente in vendita. Oltre 405 i pezzi di merce varia sequestrati, mentre altri 1460 articoli tra bottiglie, lattine, borghetti e confezioni di altri prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Tutta la merce sequestrata, dopo le procedure previste dalla legge - spiega la Polizia locale - è destinata alla distruzione o devoluzione dopo la verifica sotto il profilo igienico sanitario con la ASL.

Altre due persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria all'interno dello stadio per aver somministrato bevande (birra) in lattine chiuse (senza versare il contenuto in appositi bicchieri in plastica), nonostante il divieto imposto dell'ordinanza sindacale vigente per questa tipologia di eventi, valido per tutta la stagione anche all'interno dello stadio di San Nicola.

I deflussi delle auto dalla zona stadio - spiega ancora la Polizia locale - sono generalmente terminati ogni notte in un arco temporale di circa una ora e mezza, "un tempo tutto sommato prevedibile quando la capienza all'interno dello stadio è sold out".

Infine, sono stati segnalati alcuni danneggiamenti ad auto in sosta nelle zone periferiche più lontane dalle aree a pagamento dello stadio.