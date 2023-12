Capodanno in piazza a Bari: limitazioni al traffico, divieti, bus e parcheggi | Tutte le informazioni utili

Tutto pronto per il concerto di fine anno in piazza a Bari. Sul grande palco allestito per lo show in piazza Libertà si alterneranno quest'anno tre protagonisti della scena musicale italiana: Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. L'accesso all'area del concerto è prevista dalle ore 19. Lo show sarà trasmesso in diretta su TeleNorba e RadioNorba: previsti anche dei collegamenti in diretta su Canale 5, nell'ambito dello spettacolo di Mediaset che sarà trasmesso da Genova.

Le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha disposto una serie di limitazioni al traffico in centro, alcune delle quali attive già dai giorni scorsi, per permettere l'allestimento del palco. Alcuni divieti resteranno in vigore anche dopo Capodanno, per consentire lo smontaggio della struttura. QUI TUTTE LE LIMITAZIONI IN VIGORE OGGI E NEI PROSSIMI GIORNI

Le misure per la sicurezza

Sempre in vista del concerto, per garantire lo svolgimento in sicurezza dello show, il sindaco Antonio Decaro ha emanato nei giorni scorsi un'ordinanza che vieta una serie di comportamenti dalle 13 del 31 dicembre 2023 alle 5 del 1° gennaio 2024, nelle zone limitrofe all'evento che si svolgerà in piazza Libertà. Dai divieti per bottiglie in vetro e lattine, a quello di accedere all'area del concerto con borsoni e zaini, QUI TUTTE LE MISURE PREVISTE DALL'ORDINANZA.

Il piano Amtab per bus e navette

Per permettere agli spettatori di raggiungere il centro senza l'auto, Amtab ha disposto un piano speciale di mobilità, con una serie di collegamenti speciali notturni (attivi fino alle tre) e il potenziamento del servizio di Park & Ride. QUI NEL DETTAGLIO PERCORSI E ORARI