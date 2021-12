Evento di Capodanno a Bari, lo spettacolo si 'trasferisce' al Petruzzelli: "Scelta condivisa con gli organizzatori"

Il Concerto di Capodanno di Bari si trasferisce al chiuso. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di trasmettere l'evento non più da piazza Libertà, come originariamente previsto, ma dal teatro Petruzzelli di Bari. Rimangono uguali, come indicato, le modalità per partecipare all'evento, con l'obbligo di prenotazione e di esibire il green pass. Diverse le opinioni contrarie a organizzare l'evento di Canale 5 in collaborazione con Mediaset e Radio Norba, tra cui il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.

“Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo - dichiara il sindaco Antonio Decaro -, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari”. Le tribune che in questi giorni stavano venendo montate di fronte alla Prefettura saranno quindi ora smontate.