Vasco illumina la notte di Bari: in 50mila al San Nicola per tre ore di adrenalina. E sul palco arriva Checco Zalone

Una grande festa per riabbracciare la musica dal vivo e riabbracciarsi, cantando a squarciagola i suoi più grandi successi: in 50mila, ieri sera, hanno affollato lo stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi che ha segnato il ritorno dei live all'interno dell'Astronave' dopo due anni di stop per la pandemia.

Uno show grandioso, come nello stile di Vasco che si è esibito su un enorme e futuristico palco posizionato sotto la curva Nord, tra schermi e luci spettacolari. L'energia dei 70 anni del rocker di Zocca ha contagiato ancora un volta un pubblico arrivato da tutte le parti d'Italia (anche accampandosi alcuni giorni prima nei dintorni dello stadio) per un live atteso da 4 anni nel capoluogo pugliese. Da 'XI comandamento' ad 'Albachiara', una trentina di pezzi condensati in un intenso concerto di circa 3 ore, terminato attorno alla mezzanotte e che ha lasciato entusiasti gli spettatori, tornati a ri-vivere emozioni e adrenalina in musica. E sul palco, a sorpresa, è salito anche Checco Zalone, tra il pubblico del concerto, per un breve e memorabile momento accanto al Blasco.