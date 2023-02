Locali in concessione sulla piastra del lungomare di San Girolamo, online il bando del Comune

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, il bando per il rilascio di due concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa relative ai locali della struttura sul waterfront di Fesca-San Girolamo. Si tratta di concessioni a destinazione commerciale per i due locali situati alle estremità del fabbricato: il primo, che si estende su una superficie coperta di 419 metri quadri (piano terra e primo piano) con balconi e terrazzo (73 metri quadri), si trova all?estremità del lato sinistro. Il secondo, all?estremità opposta, delle dimensioni di 243 metri quadri di superficie coperta (piano terra e primo piano), dispone di balconi e terrazzo per ulteriori 108 metri quadri.

Ciascuna concessione potrà avere una durata minima di quindici anni e una massima di venti: per il locale sul lato sinistro è prevista l?attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con eventuale esercizio di vendita al dettaglio, mentre il locale sul lato destro sarà adibito alla vendita di prodotti e servizi nei settori sportivo e turistico. Sono a carico dell?aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessarie per l?esercizio dell?attività da svolgere.

Gli interessati dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura, prendere visione dei luoghi, concordando un appuntamento con la ripartizione Ivop del Comune di Bari. L?effettivo svolgimento del sopralluogo dovrà essere comprovato mediante la sottoscrizione e la successiva trasmissione dell?apposita dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi. Il criterio di aggiudicazione è quello dell?offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo (offerta tecnica pari a 70 punti, offerta economica pari a 30 punti).

Il canone annuo posto a base di gara è pari a 3.377,50 euro per ciascun locale. Il concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone offerto assieme alla percentuale di rialzo indicata nell?offerta di aggiudicazione, per il numero di anni di validità della singola concessione. I soggetti interessati, che devono essere iscritti alla Camera di Commercio di Bari, potranno concorrere per uno o entrambi i lotti ma non potranno essere titolari di più di due concessioni demaniali marittime sul territorio comunale. Non è consentita la partecipazione alla gara qualora il richiedente sia già titolare di due concessioni demaniali marittime presso il territorio del Comune di Bari.

La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta dal bando, dovrà essere inviata entro le ore 9.30 del prossimo 27 marzo.

"Il bando per l?affidamento e la valorizzazione dei locali del waterfront di San Girolamo - ha commentato l?assessora comunale allo Sviluppo economico, Carla Palone - rappresenta l?esito di un percorso di ascolto e confronto con le realtà del quartiere, dai singoli cittadini alle associazioni, fino agli operatori economici. Così abbiamo cercato di rispondere alle richieste rappresentate diversificando le attività da insediare, che ora prevedono anche l?insediamento di esercizi commerciali impegnati in servizi sportivi o turistici, e prolungando la durata delle concessioni, in modo tale da offrire maggiori garanzie rispetto agli investimenti da effettuarvi. Il nostro augurio è che quel luogo possa essere vissuto al più presto attraverso l?ampliamento dell?offerta dei servizi commerciali e di somministrazione, il miglioramento complessivo dell?attrattività del lungomare a nord della città e il consolidamento del rapporto tra la città e il suo mare".