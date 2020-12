Concluse in Puglia le prime 505 vaccinazioni Covid, Emiliano: "Da gennaio in arrivo 95mila dosi"

È terminato nel pomeriggio il 'Vaccine day' pugliese, con il completamento delle operazioni di vaccinazione contro il Covid per le prime 505 persone a cui erano destinate le dosi. Procedure partite in mattinata al Policlinico di Bari, che hanno coinvolto fino alle 17 circa personale ospedaliero attivo in reparti Covid, infermieri e ospiti nelle rsa.

Un assaggio di quello che avverrà a partire da gennaio, quando la Puglia riceverà un quantitativo di vaccini ben più elevato dalla Pfizer: circa 95mila, come ha confermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "La macchina organizzativa in Puglia ha funzionato bene - il commento del governatore pugliese - La stessa attenzione sarà messa quando arriveranno le nuove dosi di vaccino".