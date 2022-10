Nuova luce per il sacrario militare dei Caduti d'Oltremare, completati i lavori a Japigia

Il Sacrario militare dei 'Caduti d'Oltremare' si illumina di nuova luce. Si sono conclusi i lavori "di illuminazione artistica" della facciata principale. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"In questo luogo - ricorda Leonetti - si rende onore agli oltre 70.000 Caduti in Guerra e nelle Missioni di Pace. Un luogo sacro, forse poco conosciuto, che noi tutti baresi abbiamo l’obbligo di visitare e di contemplare. Un luogo che, grazie alla sua maestosa presenza, onora la nostra città". "Ringrazio lo Stato Maggiore dell'Esercito per questo importante intervento illuminotecnico. L’impianto è provvisto di un dispositivo che consente il cambio dei colori dell’illuminazione. Da oggi circolare di sera su via Gentile avrà un significato diverso", conclude il presidente del Municipio I.