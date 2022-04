Concorsi Amiu Puglia, le prove selettive a maggio al Palaflorio. Pubblicate online le banche dati dei quiz

Si terranno al Palaflorio di Bari, tra il 9 e il 12 maggio, le prove selettive dei concorsi Amiu Puglia per autisti ed operatori ecologici promossi dall’azienda lo scorso 3 dicembre. I calendari (nomi degli ammessi, date e orari), rende noto l'azienda, sono di prossima pubblicazione sul sito aziendale.

Intanto ieri su https://www.amiupuglia.it/bandi-e-gare/ sono state pubblicate le Banche Dati contenenti i quiz per le prove selettive per il profilo professionale “Operatore di livello J” e per il profilo professionale “Operatore/Autista di livello III”.