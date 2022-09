Anziana uccisa a coltellate in casa a Carrassi, condanna a 27 anni per l'addetto alle pulizie del palazzo

Condanna a 27 anni di carcere per Saverio Mesecorto, il 51enne barese accusato di aver ucciso, il 13 settembre 2021, la pensionata 81enne Anna Maria Lupelli. La sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Bari ha oggi accolto la tesi del pm Claudio Pinto, riconoscendo Mesecorto come autore dell'omicidio della donna, colpita con 8 coltellate nella sua abitazione del quartiere Carrassi, nel capoluogo pugliese.

Oltre alla condanna per omicidio, i giudici hanno ritenuto l'imputato anche responsabile del reato di rapina. La sentenza ha disposto anche il risarcimento per le parti civili: alle 2 figlie della vittima andranno 20mila euro ciascuna, 1.000 euro per l'associazione antiviolenza 'Fermi con le mani'. Mesecorto oggi non era fisicamente presente in aula, ha assistito all'udienza in collegamento video dal carcere.

Secondo le ricostruzioni dell'accusa, l'uomo sarebbe entrato in casa della donna, posizionata nel piano interrato in un condominio di via Andrea Gabrieli, con il pretesto di un bicchiere d'acqua, ma già con l'intento di rapinare ed uccidere Anna Maria Lupelli. Mesecorto, dipendente della ditta che si occupava delle pulizie nel palazzo dove viveva la pensionata, avrebbe approfittato della buona fede della vittima: la donna, infatti, conosceva di vista l'uomo che da oltre 10 anni frequentava per lavoro il suo stabile.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile locale, in coordinamento con la Procura di Bari, avevano trovato il punto di svolta dopo 2 giorni dall'omicidio con le prime ammissioni sul delitto, fornite dallo stesso Mesecorto. Oggi, la sentenza dei togati baresi, ha sancito la condanna del 51enne.