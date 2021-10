Processo Escort, definitiva la condanna per Gianpaolo Tarantini: la Cassazione rigetta i ricorsi

Due anni e 10 mesi: è definitiva la condanna per il facciendiere Gianpaolo Tarantini nell'ambito del processo escort. La Cassazione ha rigettato i ricorsi della procura generale di Bari e della difesa contro la sentenza con la quale il 26 settembre dello scorso anno dalla Corte d'Appello di Bari aveva condannato l'imprenditore pugliese a 2 anni e 10 mesi per reclutamento per aver portato tra il 2008 e il 2009 alcune escort nelle residenze di Silvio Berlusconi. La terza sezione penale della Cassazione ha anche dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile Patrizia D'Addario.