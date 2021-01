Condannato in via definitiva per stalking, deve scontare pena di 8 mesi e 21 giorni: 43enne ai domiciliari

A Monopoli la polizia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, a carico di un 43enne del luogo. L'uomo, condannato in via definitiva per atti persecutori, dovrà scontare la pena residua di 8 mesi e 21 giorni.