Altri dodici anni di condanne da espiare, il boss Parisi resta in carcere

Dovrà espiare un cumulo di pena definitivo pari a 12 anni, un mese e sette giorni di reclusione: il provvedimento disposto dalla Procura generale di Bari a carico del boss Savino Parisi gli è stato notificato questa mattina dai poliziotti della Squadra mobile della Questura di Bari nel penitenziario in cui si trova ristretto.

Il 62enne, ritenuto capo indiscusso dell'omonimo sodalizio criminale del quartiere Japigia, è detenuto dal marzo 2016. A suo carico - spiega la Questura - "si è reso necessario aggiornare il cumulo di pene a seguito delle numerose e concorrenti sentenze di condanna, passate in giudicato, comminategli, sin dagli anni ’80, per una lunga serie di gravi reati, anche associativi, che spaziano dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, dalle estorsioni alla ricettazione e alla violazione della Legge in materia di armi".