Confiscati beni da 1 milione di euro a pluripregiudicato: sigilli a ville e terreni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca penale diretta, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su richiesta della Procura Generale della Repubblica di Bari, a carico di Carmine Fratepietro, pluripregiudicato 46enne, a seguito di condanne subite per riciclaggio, ricettazione, rapina e porto illegale di armi.

Fratepietro, secondo gli inquirenti, prese parte a un commando ci 10 persone che il 29 febbraio del 2026 assaltò un furgone portavalori sulla Statale 16, nelle vicinanze di Trinitapoli (Bat) fuggendo via occupando le vie di accesso al luogo della rapina con auto e mezzi pesanti rubati ed incendiati nonché distribuendo sulla strada decine di chiodi artigianali a quattro punte.

L'uomo stato anche condannato per aver partecipato, il 4 dicembre 2016, insieme ad altre 15 persone, nel comune di Caraffa (Catanzaro) e con il “benestare” delle “ndrine” calabresi, all’assalto presso il caveau di una società di vigilanza del luogo, con l’utilizzo di una ruspa dotata di martello pneumatico, rubando 8,5 milioni di euro.

Ed ancora è stato condannato per un altro assalto ad un furgone portavalori, avvenuto il 19 ottobre 2015 a Bari, nei pressi della Strada Statale 16 dove, insieme a 15 individui travisati ed armati kalashnikov, asportava centinaia di migliaia di euro da un furgone diretto alla Banca d’Italia per depositare il denaro prelevato da diversi istituti di credito. Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità del 46enne, formalmente intestato alla compagna, è stimato in 1 milione di euro ed è rappresentato da due terreni e due lussuose ville ubicate in agro di Andria nonché 3 terreni a Trinitapoli.