Lavori completati in 45 giorni, ecco il nuovo ospedale Covid alla Fiera del Levante: "Una struttura al servizio di tutta la Puglia"

E' pronto il nuovo ospedale Covid alla Fiera del Levante. Questa mattina è avvenuta la consegna delle chiavi al Policlinico di Bari, che gestirà la struttura: l'attivazione dovrebbe avvenire nei primi giorni di febbraio.

"La rete ospedaliera regionale di risposta al Covid si allarga così con altri 152 posti letto, realizzati a tempo di record e con altissimi standard qualitativi", ha commentato il presidente della Regione, Michele Emiliano, prendendo parte alla cerimonia.

La struttura, realizzata in 45 giorni, si estende su15mila metri quadrati, dieci reparti e 152 posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Nella struttura, organizzata su undici moduli, sono presenti due le sale operatorie, anche una zona per Tac, Rx e un laboratorio analisi. Ad aggiudicarsi l'appalto per la realizzazione dell'ospedale sono state due aziende di Altamura, la Cobar e la Item Oxygen.

"E' una struttura al servizio della Puglia - ha evidenziato Emiliano - Noi avevamo chiesto al Ministero della Salute di fare tre strutture più piccole di queste a nord, al centro e al sud della regione ma ci fu detto ci lasciar stare l'idea di queste tre strutture di emergenza". "Un luogo multifunzionale in cui sono insieme terapie intensive e area medica, perché così risuciamo a gestire tutti i gradi di gravità della malattia". "Nulla di questo investimento andrà perso dopo l'emergenza", ha aggiunto ancora il governatore.

