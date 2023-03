Consegnati gli uffici della nuova Procura in via Dioguardi: "Spazi raddoppiati in attesa del Parco della giustizia, ma mancano magistrati"

Se il cronoprogramma sarà rispettato, gli uffici della Procura di Bari traslocheranno entro settembre nella loro nuova sede: il palazzo 'gemello' a quello che attualmente ospita il Tribunale penale di Bari, a pochi metri di distanza in via Dioguardi. Questa mattina è stato firmato l'accordo per il passaggio da parte della Tim - alla presenza del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del presidente della Corte di Appello di Bari Franco Cassano, del procuratore generale Angela Tomasicchio, del presidente del Tribunale di Bari Alfonso Pappalardo, del procuratore della Repubblica Roberto Rossi, del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari Silvia Dominioni e del direttore Risorse materiali del Ministero Massimo Orlando - degli altri sette piani della 'torre', che si aggiungono ai tre attualmente operativi - che ospitano, tra gli altri, gli uffici della Procura europea in città - su un totale di 15.

Come sarà suddivisa la struttura

Nello specifico, la sede della Procura occuperà gli uffici dal terzo al 15esimo piano, in due diverse operazioni di trasferimento: oggi c'è stata la consegna dal terzo al nono piano, ai quali entro giugno si aggiungeranno i piani dal decimo al 15esimo. Il palazzo ospiterà anche la polizia giudiziaria e gli uffici centrali del dibattimento penale e civile, entrambi al momento in via Brigata Regina, che si occuperanno dopo il trasferimento rispettivamente quinto/sesto piano e terzo/quarto piano. In via Brigata rimarranno invece l'ufficio del Casellario e l'ufficio spese.

Per l'avvio effettivo del trasferimento, però, bisognerà verosimilmente aspettare aprile, per completare, come ha ricordato il procuratore Rossi durante l'incontro odierno, gli affidamenti dei servizi con appalti pubblici per la nuova struttura. I primi a mettere piede all'interno della struttura in primavera avanzata, saranno proprio gli uffici che si trasferiscono da via Brigata Regina.

C'è poi la problematica del personale giudiziario, confermata anche dal presidente della Corte d'Appello di Bari, Franco Cassano: "C'è una carenza assoluta di magistrati, con un vuoto d'organico che supera il migliaio e purtroppo è destinato ad aggravarsi" spiega al microfono di BariToday. Una situazione che rischia di bloccare la riduzione dell'arretrato e velocizzazione dei processi richiesta dal Ministero della giustizia. "Vuoti che prossimamente attingeranno anche alla categoria dei dirigenti e quindi gli obiettivi del Pnrr non saranno facilmente raggiungibili" l'allarme di Cassano.