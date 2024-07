Alberobello come le agorà dell'antica Grecia: il Consiglio comunale si riunisce in piazza per la pace

La politica che esce dai palazzi di potere e torna in piazza, come nell'antica Grecia, per rendere la cittadinanza partecipe di un processo amministrativo. Succede ad Alberobello, dove nella giornata del 4 luglio, si è tenuta una seduta del Consiglio comunale diversa dalle solite: maggioranza e opposizione, infatti, si sono riunite davanti al Trullo Sovrano per discutere di un tema a suo modo universale. "Ieri il Consiglio Comunale tutto ha approvato all'unanimità un deliberato avente ad oggetto: l'insensatezza della guerra" spiega a BariToday Viviano Giuliani, il presidente del Consiglio comunale di Alberobello.

L'incontro in piazza Sacramento ha visto anche un intervento del presidente di Pax Christi, Giovanni Ricchiuti, sul senso e l'importanza della pace e di uno spettacolo a tema, realizzato con la collaborazione artistica della Compagnia Armamaxa, intitolato 'Operativi: ci sono un tedesco, un italiano e un americano...'

Un tema su cui l'amministrazione comunale, come ricorda il presidente dell'assise cittadina, sta approfondendo da tempo, per cui è necessario anche sensibilizzare i cittadini. Da qui l'idea di lasciare il palazzo comunale per la speciale seduta. "Quando ci siamo accorti che la notizia di bambini e civili uccisi nelle diverse guerre in corso - ricorda - stava diventando tanto consuetudinaria da creare assuefazione, abbiamo pensato di parlarne nella massima assise della nostra cittadina". Un percorso iniziato da da una scuola di formazione riservata agli amministratori locali, poi con un convegno che ha illustrato i metodi che la criminalità organizzata usa per inserirsi nel tessuto economico del territorio, creando notevole danno alle attività commerciali ed alla piccola impresa che si ritrova a dover affrontare una concorrenza sleale e ai danni sociali che lo spaccio diffuso di droghe crea.