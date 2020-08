Il Coronavirus continua a far paura nel Barese: contagi a Putignano, Giovinazzo e Monopoli

Nuovi contagi da Coronavirus nel Barese: le ultime conferme sono arrivate nella serata di ieri e permettono di fare luce sui 27 nuovi positivi registrati in provincia nell'ultimo bollettino. A fornire dettagli sono stati i sindaci dei tre comuni interessati, ovvero Putignano, Monopoli e Giovinazzo.

A Putignano sono due i casi di Covid riscontrati, entrambi "appartenenti allo stesso nucleo familiare positivi al Coronavirus - ricorda il sindaco Luciana Laera - attualmente in isolamento fiduciario". E invita a non abbassare il livello di attenzione, perché la situazione potrebbe aggravarsi. Due i casi anche a Giovinazzo, come ricorda Tommaso Depalma: "Entrambi nostri concittadini rientrati da fuori paese - aggiunge il primo cittadino - Hanno effettuato i controlli come da prassi e sono già in isolamento e seguiti dal dipartimento di prevenzione della Asl". Contagi che potrebbero essere maggiori del previsto per il comune nel nord Barese, visto che si attende l'esito dei tamponi per sei giovani residenti rientrati dall'estero diversi giorni fa.

Ha utilizzato i social per comunicare un nuovo contagio anche Angelo Annese, primo cittadino di Monopoli: "Oggi sono qui per informarvi che ieri sera è risultato positivo al Covid 19 un nostro concittadino - si legge sul suo profilo - Adesso è ricoverato a Taranto e i suoi contatti stretti sono in isolamento fiduciario. A lui e a tutti i cittadini affetti da Covid va il mio e il nostro augurio di pronta guarigione".