Il nuovo anno si apre con 1395 nuovi positivi al Covid e 9 decessi: continuano a scendere i ricoveri

Il nuovo anno si apre con 1395 casi di Covid in Puglia, su 7045 test effettuati: ancora una volta è nel Barese che si registra la maggioranza dei casi (564). Nelle altre province, troviamo 155 casi nel Brindisino, 93 nella Bat, 325 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 172 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Nove i decessi registrati nel primo bollettino del 2021:1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Salgono 35.965 i pazienti guariti - contro i 35.490 di ieri - e a 53.913 gli attualmente positivi (53.002 nell'ultimo bollettino). Sono 1613 i ricoverati, che continuano a scendere (6 in meno di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 92.359, così suddivisi:

35.691 nella Provincia di Bari;

10.593 nella Provincia di Bat;

6.656 nella Provincia di Brindisi;

20.341 nella Provincia di Foggia;

7.170 nella Provincia di Lecce;

11.287 nella Provincia di Taranto;

521 attribuiti a residenti fuori regione;

100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

