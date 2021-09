Discesa costante dei casi Covid in Puglia, il monitoraggio Gimbe: "Meno 11,5% di nuovi contagi" nell'ultima settimana

I casi attualmente positivi in rapporto a 100mila abitanti, dunque, scendono complessivamente a 79. In calo anche la pressione ospedaliera

Continua a scendere la curva del contagio Covid in Puglia, anche secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. I casi settimanali di coronavirua in Puglia, nel periodo tra il 15 e il 21 settembre scorsi, hanno fatto registrare un -11,5% rispetto all'ultima rilevazione.

I casi attualmente positivi in rapporto a 100mila abitanti, dunque, scendono complessivamente a 79. Il calo dei contagi si riflette anche su una minore occupazione dei reparti ospedalieri: sotto soglia di rischio, infatti, sono i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (7%) e in terapia intensiva (5%).