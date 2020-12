Nel focolaio Covid della rssa di Turi, muore un'anziana ospite: 52 positivi nella struttura

A Turi il primo decesso legato al focolaio Covid della rssa 'Mamma Rosa'. Ad annunciarlo è il sindaco del comune nel Barese, Tina Resta: si tratta di una 87enne che ha avuto "complicazioni riconducibili al Covid-19 - spiega - Questo evento mostra la fragilità e l'imprevedibilità del momento". Intanto nella residenza sanitaria per anziani sono ancora in attesa di tampone personale e ospiti risultati positivi negli scorsi giorni: il focolaio ha coinvolto 37 anziani e 8 operatori sanitari, come ricordato dalla Resta lo scorso 19 dicembre.